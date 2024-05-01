LinkedIn додає три гри на платформу

Новини

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Соцмережа LinkedIn додає на платформу три гри — Pinpoint, Queens і Crossclimb. Користувачі зможуть грати в кожну гру один раз на день, а потім переглядати таблиці лідерів та інформацію про те, хто з їхніх контактів теж грав.

Про це пише The Verge.

Ігри доступні в розділі «Новини LinkedIn» і «Моя мережа» на компʼютері або в телефоні.

Pinpoint — це гра в асоціації слів, Crossclimb — це також гра у слова, у якій їх треба розташовувати в правильному порядку, а Queens — судоку без чисел.

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Рішення LinkedIn додати ігри-головоломки не дивує, оскільки компанії шукають спосіб залучити нових користувачів і втримати старих, щоб зрештою змусити обидві категорії витрачати гроші на платформі.