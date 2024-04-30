Норвегія виділить додаткові $600 мільйонів на підтримку України. Більша частина піде на ППО

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Уряд Норвегії виділяє додаткові 7 мільярдів крон ($600 мільйонів) на допомогу Україні у 2024 році.

Як передає видання Verdens Gang, премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомив, що 6 мільярдів крон (близько $540 млн) з цієї суми підуть насамперед на засоби протиповітряної оборони, а мільярд на іншу підтримку, здебільшого на гуманітарну і цивільну.

Загальна сума норвезької допомоги Україні у 2024 році з урахуванням нових видатків досягне 22 мільярдів крон ($1,98 мільярда) прямої підтримки.

Президент України Володимир Зеленський подякував Норвегії за рішення.

«Дуже важливо, що більша частина цих коштів буде спрямована на посилення протиповітряної оборони України, що є нашим найвищим пріоритетом для захисту життя людей. Цінуємо незмінну підтримку з боку Норвегії, розуміння наших нагальних потреб і готовність бути поряд з нами у вирішальний час», — написав Зеленський у Х.