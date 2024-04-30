На Філіппінах через аномальну спеку висохла дамба — там показалися руїни давнього міста

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Через потужну спеку на Філіппінах на півночі від столиці Маніли частково висохла дамба, відкривши руїни давнього міста Пантабанган. Його спеціально затопили у 1970-х роках, щоб створити водосховище.

Про це пише ВВС.

Місто інколи «виринає» з-під води в край суху і спекотну погоду — це неабияк приваблює туристів. Інженер державного агентства, яке експлуатує греблі країни, Марлон Паладін заявив, що зараз закінчився найдовший після будівництва дамби період, коли місто перебувало під водою.

За офіційними даними, рівень води в регіоні вже впав майже на 50 метрів від звичайного рівня у 221 метр.

Аномальна спека порушила повсякденне життя мільйонів філіппінців: школи закрили, а офісним працівникам порадили залишатися вдома.

«У травні ми очікуємо більше призупинень занять через спеку. Ми спостерігаємо середню температуру понад +52 ℃, тож ви можете собі уявити, яким стресом це може бути для учнів», — сказав Ксерсес Кастро, радник з питань початкової освіти філіппінської організації «Врятуйте дітей».

Метеоролог державного бюро погоди Pagas Бенісон Естареджа прогнозує, що рівень води в регіоні продовжить падати, а температура зростатиме.