Петиція про усунення Булгакова з публічного простору в Києві набрала голосів для розгляду
- Автор:
- Оля Березюк
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Петиція щодо усунення з публічного простору Києва згадок про російського письменника Михайла Булгакова набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Тепер її розгляне Київрада.
Про це йдеться на сайті Київської міської ради.
Автор петиції просить владу столиці демонтувати пам’ятник і меморіальну дошку на честь Булгакова, що на Андріївському узвозі, а також перейменувати та змінити експозиції Літературно-меморіального музею Булгакова.
«Наявність у публічному просторі міста Києва меморіальної дошки, пам’ятника та музею М. А. Булгакова є порушенням Закону України “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії” і несе за собою відповідальність згідно чинного законодавства», — йдеться в петиції.
- 3 квітня письменника Михайла Булгакова визнали символом російської імперської політики. Отже, використання його імені в назвах низки обʼєктів і встановлення на його честь памʼяток вважатиметься пропагандою російської імперської політики. Експертна комісія Українського інституту національної памʼяті вважає Булгакова імперцем за світоглядом і затятим українофобом.
- 13 квітня Інститут нацпамʼяті закликав комісію уточнити висновки. Там наголосили, що визнання чи невизнання об’єктів, повʼязаних із Булгаковим, символікою російської імперської політики не є «забороною Булгакова», а отже висновок не є настановою до закриття Літературно-меморіального музею Булгакова в Києві.