Будівництво 14 житлових комплексів на території НАУ скасували

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Державна інспекція архітектури та містобудування України анулювала дозвіл на будівництво 14 житлових комплексів на території Національного авіаційного університету.

Про це повідомила в. о. ректора НАУ Ксенія Семенова.

Перед тим відповідне рішення ухвалила наглядова рада НАУ.

Семенова зазначила, що дозвіл у 2021 році видала Державна архітектурно-будівельна інспекція в останній день свого існування.

«У жовтні 2021 ДІАМ зафіксувала численні порушення в цьому дозволі. Цей проєкт суперечив будівельним нормам і, найголовніше, жодної вигоди для держави і університету, жодної соціальної інфраструктури там не значилось», — підкреслила вона.

А 19 липня 2022 року суд прийняв до розгляду позов ДІАМ щодо визнання протиправними та скасування містобудівних умов, які передували видачі дозволу на будівництво нових 14 житлових комплексів на території НАУ.

Справу ще не передали в Київський окружний адмінсуд після ліквідації Окружного адмінсуду Києва, додала в. о. ректора.