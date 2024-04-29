У столиці Грузії із сутичками відбувся масовий мітинг проти закону про «іноагентів». Є затримані
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У столиці Грузії Тбілісі в неділю, 28 квітня, пройшли масові протести проти закону про «іноагентів». Акція із сутичками з поліцією відбулася під стінами парламенту під гаслом «Так — Європі, ні — російському закону».
Про це повідомляють Sova та «Ехо Кавказу».
На думку опозиції, законопроєкт повторює російське законодавство. Грузинський закон про іноагентів змушує медіа і організації з часткою іноземного капіталу звітувати, а також дає право Мінʼюсту влаштовувати перевірки з подальшими штрафами.
Маніфестанти вимагали відмовитися від аналога російського закону, який має намір ухвалити партія влади «Грузинська мрія». Частина протестувальників вимагала відставки уряду. Біля парламенту зібралися кілька тисяч людей, після чого поліція застосувала перцеві балончики, а у центр Тбілісі стягнули спецпризначенців і водомет.
На акції затримали до десятка людей, серед яких ексміністр з євроінтеграції Грузії Алексі Петріашвілі. Їм закидають дрібне хуліганство і непокору правоохоронцям. Мерія Тбілісі назвала мітинг «несанкціонованим». Правозахисники та юристи стверджують, що протестні акції, згідно з грузинськими законами, узгоджувати не потрібно.
- Законопроєкт про «іноземних агентів» був зареєстрований у парламенті правлячою партією «Грузинська мрія» 8 квітня 2024 року. Це друга спроба ухвалити закон — рік тому голосування скасували на тлі масштабних протестів і сутичок. Зараз голосування також супроводжується протестами. Затримання біля парламенту почалися 15 квітня, а 16 квітня були сутички з силовиками.
- 17 квітня парламент Грузії затвердив у першому читанні спірний закон про «іноагентів», він же законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу».
- Усі міжнародні партнери Грузії закликають Тбілісі відмовитись від затвердження законопроєкту про «іноагентів». Голова Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Теодорос Руссопулос 16 квітня звернувся до Венеціанської комісії з проханням терміново надати висновок щодо цього законопроєкту.
- Євросоюз попередив, що ухвалення цього закону може зупинити європейську інтеграцію Грузії. У грудні 2023 року країна набула статусу кандидата в члени ЄС.