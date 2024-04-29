У столиці Грузії із сутичками відбувся масовий мітинг проти закону про «іноагентів». Є затримані

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У столиці Грузії Тбілісі в неділю, 28 квітня, пройшли масові протести проти закону про «іноагентів». Акція із сутичками з поліцією відбулася під стінами парламенту під гаслом «Так — Європі, ні — російському закону».

Про це повідомляють Sova та «Ехо Кавказу».

На думку опозиції, законопроєкт повторює російське законодавство. Грузинський закон про іноагентів змушує медіа і організації з часткою іноземного капіталу звітувати, а також дає право Мінʼюсту влаштовувати перевірки з подальшими штрафами.

Маніфестанти вимагали відмовитися від аналога російського закону, який має намір ухвалити партія влади «Грузинська мрія». Частина протестувальників вимагала відставки уряду. Біля парламенту зібралися кілька тисяч людей, після чого поліція застосувала перцеві балончики, а у центр Тбілісі стягнули спецпризначенців і водомет.

На акції затримали до десятка людей, серед яких ексміністр з євроінтеграції Грузії Алексі Петріашвілі. Їм закидають дрібне хуліганство і непокору правоохоронцям. Мерія Тбілісі назвала мітинг «несанкціонованим». Правозахисники та юристи стверджують, що протестні акції, згідно з грузинськими законами, узгоджувати не потрібно.