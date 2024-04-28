Повітряні сили вночі збили пʼять безпілотників
- Автор:
- Олександра Амру
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Getty Images / «Бабель»
У ніч на 28 квітня 2024 року російські війська атакували Україну чотирма ударними БпЛА Shahed-131/136 із мису Чауда (Крим), зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської області рф та пʼятьма безпілотниками невстановленого типу з окупованої Херсонщини.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Зенітні ракетні підрозділи та розрахунки мобільних вогневих груп Повітряних сил збили всі чотири Shahed-131/136 на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Кіровоградщині.
Один безпілотник невстановленого типу знищили мобільні вогневі групи Сил оборони України на Миколаївщині.
- Напередодні окупанти вдарили «Кинджалами» по двох обʼєктах критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. Крім того, в ніч на 27 квітня під ударом опинилася енергетична інфраструктура у Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Загалом росіяни в ту ніч випустили по Україні 34 ракети повітряного, наземного і морського базування. Внаслідок атаки пошкоджені чотири ТЕС.
- Крім того, попередньої ночі російські війська вдарили ракетою С-300 по Третій психлікарні в Салтівському районі Харківщини. Травмована 53-річна жінка.