Повітряні сили вночі збили пʼять безпілотників

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У ніч на 28 квітня 2024 року російські війська атакували Україну чотирма ударними БпЛА Shahed-131/136 із мису Чауда (Крим), зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської області рф та пʼятьма безпілотниками невстановленого типу з окупованої Херсонщини.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Зенітні ракетні підрозділи та розрахунки мобільних вогневих груп Повітряних сил збили всі чотири Shahed-131/136 на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Кіровоградщині.

Один безпілотник невстановленого типу знищили мобільні вогневі групи Сил оборони України на Миколаївщині.