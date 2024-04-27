Канада виділяє понад $2 мільйони на виробництво українських дронів

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На засіданні у форматі «Рамштайн» міністр національної оборони Канади Білл Блер оголосив, що його країна виділяє $2,1 мільйона на виробництво безпілотників українським оборонно-промисловим комплексом.

Про це повідомила пресслужба Міністерства стратегічних галузей промисловості України.

Внесок у виробництво дронів в Україні Канада робить спільно з Великою Британією. У такий спосіб Канада приєдналася до ініціативи ZBROYARI: Manufacturing Freedom, мета якої зібрати $10 мільярдів на виробництво української зброї цього року.

«Українці були невпинними у своїй боротьбі за свободу, демократію та заснований на правилах міжнародний порядок, який існує задля безпеки всіх нас. У другу річницю Контактної групи з питань оборони України Канада підтверджує, що буде підтримувати Україну доти, доки буде потрібно, до перемоги», — додав міністр національної оборони Канади Білл Блер.

Першою країною, яка надала гроші на закупівлю української зброї для Сил оборони України, стала Данія. Її уряд виділив на це $28,5 мільйона.

«Спроможність українського ОПК становить майже $20 мільярдів. При цьому Україна має лише $6 мільярдів на закупівлю озброєння. Грубо кажучи, у нас працює лише третина всіх наявних у країні верстатів, бо грошей не вистачає, щоб забезпечити замовленнями решту», — пояснював міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Тому рішення — це переконати партнерів, готових купувати зброю для України, замовляти її в українських зброярів.