Іспанія підтвердила, що відправить Україні ракети до Patriot. Танки Leopard очікуються до кінця червня
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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Армія Inform
Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес на засіданні у форматі «Рамштайн» підтвердила рішення відправити Україні ракети-перехоплювачі до зенітно-ракетного комплексу Patriot.
Про це йдеться в комюніке іспанського Міноборони.
За її словами, «комплект зенітних ракет-перехоплювачів Patriot великої дальності» прибуде на логістичну базу «протягом чотирьох днів».
Також Роблес озвучила іспанську допомогу, заплановану на наступні два місяці:
- легкі й важкі кулемети;
- захищені транспортні засоби на колесах;
- броньовані машини піхоти;
- протитанкові засоби;
- гаубиці польової артилерії.
За цими поставками послідує передача різних систем протиповітряного спостереження і дистанційних станцій озброєння для захисту від безпілотників.
Міністерка оборони Іспанії додала, що підготовка нових танків Leopard до передачі Україні йде за планом, перші одиниці будуть готові до кінця червня.
- Financial Times 22 квітня написала, що Греція та Іспанія перебувають під особливим тиском з боку ЄС і НАТО щодо надання Україні додаткових систем ППО. Лідери ЄС під час саміту в Брюсселі минулого тижня особисто закликали премʼєр-міністрів Іспанії та Греції Педро Санчеса і Кіріакоса Міцотакіса передати Україні частину своїх систем ППО, оскільки їм не потрібна ця техніка так, як Україні.
- Іспанське видання El Pais 26 квітня написало, що влада країни відмовляється передавати Україні ЗРК Patriot, але надасть невелику кількість ракет до них.