Reuters: Індія знову почала приймати танкери з російськими нафтопродуктами

Новини

Судно, контрольоване підсанкційною російською компанією «Совкомфлот», 26 квітня вивантажило мазут в порту на заході Індії. Це свідчить про відновлення використання суден СКФ для постачання на ключовий ринок Москви після нетривалої перерви.

Про це пише Reuters з посланням на джерела.

Судно SCF Baltica, що перевозило 90 тисяч тонн мазуту для Reliance Industries, оператора найбільшого у світі нафтопереробного комплексу в Джамнагарі в штаті Гуджарат, як очікується, покине порт пізніше в пʼятницю після повного розвантаження, повідомили джерела.

Індійські нафтопереробники, в тому числі Reliance, стали з обережністю приймати вантажі на суднах компанії «Совкомфлота» після того, як 23 лютого США наклали санкції на російського судноплавного гіганта і визначили 14 танкерів з сирою нафтою як майно, в якому «Совкомфлот» мав інтерес після війни в Україні.

Однак під час візиту до Індії на початку цього місяця американські чиновники заявили, що Вашингтон хоче стабільних світових поставок нафти й не просили Індію скоротити імпорт російської нафти. Це зауваження, за словами джерел на індійських нафтопереробних заводах, допомогло розвіяти занепокоєння.

SCF Baltica не входить до числа 14 суден, проти яких Вашингтон в останні місяці запровадив санкції. Судно знаходиться в управлінні компанії Stream Ship Management, що базується в ОАЕ, а його власником вказана компанія Ashbourne Navigation.

Інший танкер «Володимир Тихонов», який, як очікується, прибуде наступного тижня з російською нафтою, також знаходиться в управлінні Stream Ship Management і вказаний на сайті СКФ як частина його флоту.