ЗМІ: TikTok скоріше відмовиться від ринку США, аніж продасть американцям бізнес

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Аліна Сафоненко / Артем Марков / «Бабель»

Китайська компанія ByteDance схиляється більше до закриття застосунку ТіkТоk у США, аніж до продажу його американській компанії. Китайці переймаються, що алгоритми роботи застосунку можуть потрапити в «чужі руки».

Про це пишуть видання The Guardian і Reuters із посиланням на власні джерела.

Алгоритми, на які покладається TikTok у своїй роботі, вважаються ключовими для всієї діяльності ByteDance, що робить продаж додатка з алгоритмами вкрай малоймовірним, кажуть джерела, близькі до материнської компанії.

Крім того, для корпорації соцмережа, навіть попри мільярдну клієнтську базу, генерує доволі невеликий прибуток — значно ціннішим є унікальний алгоритм, за яким працює сервіс.

Закон, схвалений в Сенаті та підписаний президентом Джо Байденом, дає ByteDance час для продажу TikTok до 19 січня 2025 — за один день до того, як у Байдена закінчиться термін повноважень.

СЕО ТіkТоk Шоу Цзи Чу каже, що компанія розраховує виграти суд у США щодо блокування закону на закриття медіаплатформи, якою у США користуються 170 мільйонів людей.

За даними WSJ, покупкою TikTok уже цікавився колишній голова Activision Blizzard Боббі Котік. Він нібито обговорював цю ідею з потенційними партнерами, серед яких голова OpenAI Сем Альтман. Інтерес виявляв і колишній очільник Мінфіну США Стівен Мнучін.