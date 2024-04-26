За міністра агрополітики Сольського внесли понад 75 мільйонів гривень застави

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Forbes

За міністра агрополітики Миколу Сольського внесли понад 75 мільйонів гривень застави, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України. Він продовжує виконувати повноваження Міністра аграрної політики та продовольства України.

Сольський мав перебувати під вартою до 24 червня, але тепер, після внесення застави, до міністра застосують низку процесуальних обовʼязків. Йому не можна відлучатися за межі Києва без дозволу прокурора/судді та заборонено спілкуватися зі свідками (зокрема й із заступником Маркіяном Дмитрасевичем, якого теж підозрюють у межах цього провадження).

Також Сольський має здати документи для виїзду за кордон, прибувати до суду за кожним викликом і носити електронний браслет.

Миколу Сольського підозрюють у незаконному заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень і в спробі заволодіти землею ще на 190 мільйонів. Йому загрожує до 12 років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років і з конфіскацією майна за ч. 5 ст. 191 ККУ.

Міністр підтвердив, що йому вручили підозру, і додав, що справа стосується періоду 2017—2018 років, коли він був адвокатом і не обіймав державних посад.