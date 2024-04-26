Іспанія і Греція відмовилися передати Україні ЗРК Patriot, однак іспанці нададуть ракети до них

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Іспанія відмовляється передавати Україні ЗРК Patriot, але надасть невелику кількість ракет до них, пише El Pais із посиланням на джерела. Міністерство оборони країни не хоче віддавати системи, оскільки іспанські Збройні сили недостатньо укомплектовані. Іспанія має три батареї Patriot, які вона купила в Німеччині у 2004 і 2014 роках.

Тим часом на початку тижня грецькі медіа писали, що Греція може надати Україні щонайменше один комплекс Patriot, якщо США запевнять країну в допомозі проти будь-якої загрози з боку Туреччини. Офіційно прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс каже, що ППО не надаватимуть.

«Ми не збираємося відправляти в Україну ні Patriot, ні С-300, хоча нас про це просили», — сказав він.

Ці новини зʼявилися після публікації Financial Times про те, що Греція та Іспанія перебувають під особливим тиском з боку ЄС та НАТО щодо надання Україні додаткових систем ППО. Лідери ЄС під час саміту в Брюсселі минулого тижня особисто закликали премʼєр-міністрів Іспанії та Греції Педро Санчеса і Кіріакоса Міцотакіса передати Україні частину своїх систем ППО, оскільки їм не потрібна ця техніка так, як Україні.

Влада України кілька тижнів поспіль закликає союзників допомогти із системами ППО і боєприпасами до них. У військ виник дефіцит, через який російські ракетні та дронові атаки почали пробивати оборону.