Місія ОБСЄ встановила, що росія тримає цивільних українців у заручниках та катує їх

Новини

Flickr / Tu prova ad avere un mondo nel cuore

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) оприлюднила звіт щодо свавільних затримань росією українських цивільних. У лютому 2024 року делегації 45 держав-учасниць запустили Московський механізм, за яким проводили дослідження для звіту.

У звіті йдеться, що незаконне позбавлення волі цивільних громадян Україні почалося в анексованому Криму навесні 2014 року та поширилося на окупованих росією територіях Донецької та Луганської областей. З моменту початку повномасштабної війни ця практика набула повсюдного характеру на всіх територіях, які потрапили під тимчасову окупацію росіян.

Кількість українських цивільних, яких росія утримує в заручниках, «велика і може вимірюватися тисячами», хоча поки що неможливо встановити точну кількість заручників.

У звіті додають, що українці-заручники зазнали тортур та іншого жорстокого поводження, сексуального насильства. І це було систематично. Українців позбавляли контакту із зовнішнім світом, відмовляли їм у фундаментальних гарантіях справедливого судового розгляду під час кримінального переслідування, не надавали медичної допомоги.

Місія встановила, що затримані українські цивільні помирали через катування й інші види жорстокого поводження. Були смерті й через проблеми зі здоровʼям у вʼязницях. Кримських політвʼязнів відправляли на примусову психіатричну експертизу.

«Місія приходить до висновку, що позасудові вбивства українських цивільних осіб, увʼязнених російською владою, а також непроведення належного розслідування звинувачень у таких вбивствах становлять серйозне порушення Загальної декларації прав людини і Міжнародного гуманітарного права і можуть становити воєнний злочин і злочин проти людяності», — пишуть у звіті.

Країни-учасниці Московського механізму ОБСЄ закликали росію негайно припинити практику свавільного позбавлення волі цивільних українців і звільнити всіх затриманих, як це рекомендує Місія ОБСЄ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав звіт Московського механізму ОБСЄ і висловив вдячність за те, що ОБСЄ приділила увагу цьому питанню.

«Документ стане важливим елементом у роботі національних і міжнародних судових органів, спрямованій на встановлення конкретних людей, які мають нести кримінальну відповідальність», — наголосив він.