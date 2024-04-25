На Львівщині стався вибух у пункті прийому металобрухту — двоє загинули
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Facebook / Національна поліція України
У селі Старий Яр на Львівщині стався вибух у пункті прийому металобрухту. Дві людини загинули, ще одна травмована і зараз перебуває у лікарні.
Про це повідомила поліція Львівської області.
Правохоронці встановили, що 58-річна мешканка одного із сіл Яворівського району разом зі своїм 54-річним сусідом привезли металеві предмети в пункт прийому металобрухту.
Коли метал зважували, стався вибух. На місці загинули чоловік і власниця пункту прийому — 42-річна жінка. Жінка, яка приїхала із загиблим, дістала численних травм.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею 264 — недбале зберігання вогнепальної зброї або боєприпасів ККУ.
На місці події працюють слідчі, спеціалісти-вибухотехніки та криміналісти.
- 24 квітня в Миколаєві на парковці пролунали два вибухи — загинули двоє військових, ще двоє дістали поранень, також постраждали пʼятеро рятувальників. ДБР розслідує порушення правил поводження зі зброєю.