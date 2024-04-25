Німеччина не позбавлятиме чоловіків з України статусу біженців

Новини

Herman / Flickr

Німеччина не планує позбавляти українських чоловіків мобілізаційного віку статусу біженців. Тимчасова відмова України надавати їм консульські послуги на це не вплине.

Про це заявив офіційний представник МВС ФРН Максиміліан Калль, відповідаючи на запитання кореспондента DW.

«Я впевнений в тому, що це не вплине на статус біженців з України, які потребують захисту, незалежно від того, чи йдеться про жінок, яких серед таких біженців переважна більшість, чи про чоловіків», — сказав Калль.

Водночас рішення тимчасово припинити консульське обслуговування чоловіків призовного віку за кордоном він назвав «суверенним рішенням України».