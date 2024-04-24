Міністр оборони Латвії: Коаліція дронів вже зібрала майже €500 мільйонів для України
- Автор:
- Оля Березюк
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Міжнародна коаліція дронів вже зібрала майже €500 мільйонів. Ці кошти витратять на закупівлю безпілотників для України.
Про це міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив у соцмережі X.
За його словами, Данія і Нідерланди оголосили про спільну закупівлю дронів на суму €400 мільйонів.
Також на закупівлю дронів для України було виділено €70 мільйонів від Канади. Литва виділила €3 мільйони, а Латвія щонайменше €10 мільйонів.
«І це тільки початок. Активні переговори з іншими країнами безпілотної коаліції тривають», — зазначив Спрудс.
- Коаліція дронів для України стартувала 17 лютого 2024 року в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»). Співлідерами ініціативи виступили Латвія і Велика Британія. Також до Коаліції приєдналися Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Канада і Нідерланди.
- Для допомоги Україні вже створили вісім коаліцій спроможностей — Коаліцію повітряних сил, Коаліцію інтегрованої ППО та ПРО, Коаліцію артилерії, Коаліцію бронетанкової техніки та маневреності, Коаліцію морських спроможностей, ІТ-коаліцію, Коаліцію розмінування і Коаліцію дронів.