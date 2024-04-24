Німеччина відновлює фінансування Агентства ООН з допомоги палестинцям

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Уряд Німеччини вирішив відновити допомогу Близькосхідному агентству ООН у справах палестинських біженців UNRWA, кількох співробітників якого запідозрили в причетності до нападу ХАМАС на Ізраїль.

Про це пише Welt.

Рішення ухвалили після публікації звіту про розслідування щодо UNRWA під керівництвом колишньої міністерки закордонних справ Франції Катрін Колонни.

У звіті незалежні експерти дійшли висновку, що UNRWA створило ряд «надійних» механізмів для забезпечення дотримання принципу нейтралітету. У документі також наголосили, що хоч Ізраїль публічно заявив, що значна кількість співробітників UNRWA є членами терористичних організацій, він так і не надав доказів на підтвердження цього.

«На цьому тлі та в поєднанні з цими реформами федеральний уряд найближчим часом продовжить співпрацю з UNRWA у Газі», — заявили в німецькому уряді.

Що передувало

У січні 2024 року Ізраїль офіційно надав дані про 12 співробітників Агентства ООН для допомоги палестинцям, які могли брати участь у нападі бойовиків ХАМАС на ізраїльську державу 7 жовтня 2023 року, коли вбили 1 200 людей, а 253 вивезли до сектора Гази.

Звинувачення Ізраїлю змусили 16 країн, включно зі США, призупинити фінансування агентства на $450 мільйонів. В UNRWA заявили, що звільнили підозрюваних і почали внутрішнє розслідування.

Наприкінці січня Ізраїль заявив, що в UNRWA набагато більше членів ХАМАС — у нападі брали участь 190 співробітників. Ізраїльська армія 4 березня висунула нові звинувачення — в організації працюють понад 450 «військових оперативників» з ХАМАС та інших угруповань. Тель-Авів стверджував, що поділився цими розвідданими з ООН.

5 лютого генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розпорядився створити незалежну групу для розслідування діяльності UNRWA.

9 лютого UNRWA заявила, що деякі її співробітники зробили зізнання про співпрацю з ХАМАС під тиском — їх змусили дати свідчення в ізраїльських вʼязницях. Скільки було таких людей — не вказується, але у звіті агентства детально описані факти жорстокого поводження.

У березні Канада і Швеція вирішили відновити фінансування UNRWA.