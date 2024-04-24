Єврокомісія виділила Україні черговий транш макрофінансової допомоги на €1,5 млрд з пакета на €50 млрд

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Європейська комісія виділила Україні черговий транш макрофінансової допомоги на €1,5 мільярда з великого пакета на €50 мільярдів у межах програми Ukraine Facility.

Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. «Це життєво важливо для того, щоб держава та служби України працювали, поки вона дає відсіч агресору», — написала вона в Х.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль 23 квітня повідомляв, що ці кошти надійдуть вже цього тижня.