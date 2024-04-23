СБУ оголосила підозру двом росіянам, які відʼєднали Запорізьку АЕС від енергосистеми України
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Служба безпеки України оголосила підозру двом росіянам, які відʼєднали Запорізьку АЕС від енергосистеми України.
Ідеться про заступника директора захопленої АЕС Едуарда Атакіщева та його підлеглого — головного інженера Андрія Горбунова. До окупації Запорізької станції вони працювали на Ростовській АЕС.
Атакіщев і Горбунов увійшли до керівного складу ЗАЕС на початку жовтня 2022 року. За даними СБУ, вони намагалися інтегрувати обʼєкти української станції до структури «Росатома» та приєднати технологічні потужності станції до енергетичної системи рф.
Також Атакіщев і Горбунов підбурювали українських атомників співпрацювати з росією та укладати «контракти» з окупаційною адміністрацією АЕС. У разі відмови погрожували переслідуванням.
Вони отримали підозри за порушення законів і звичаїв війни та підбурювання до державної зради.
- ЗАЕС опинилася під окупацією російських військових на початку березня 2022 року і відтоді працює під їхнім контролем. Станцію кілька разів повністю відʼєднували від енергомережі. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Президент Володимир Зеленський наголошує, що поки на ЗАЕС перебувають російські солдати, «світ залишається на межі ядерної катастрофи».
- 7 березня 2024 року рада керівників МАГАТЕ ухвалила резолюцію, яка закликає росію негайно повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС.