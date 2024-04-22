Зеленський не вірить в перемирʼя на фронті на час Олімпіади, запропоноване Макроном
- Автор:
- Оля Березюк
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Reuters / «Бабель»
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить у перемирʼя з росією на час проведення Олімпіади.
Про це він сказав в інтервʼю відомому французькому журналісту-блогеру Хюго Траверсу.
«Я в це не вірю з росією. Я не вірю не в цей формат — перемир’я в цілому, а в будь-який формат перемирʼя з російською федерацією. І це брехня, Емманюель це знає, і він сам свідок цього. Ми разом були у «нормандському форматі», ми разом проходили Мінський процес. Франція, Німеччина, Україна — ми всі є живими свідками, що замороженого конфлікту з росією не буває», — відповів Зеленський.
Він наголосив, що росія використала б таку паузу для перегрупування й зміцнення своїх сил, щоб потім завдати нового удару.
Як приклад президент навів місяці після «нормандських» перемовин, коли фактичного припинення вогню не було і ворожі снайпери постійно стріляли по українських військових уздовж лінії зіткнення.
«Вони тренували своїх снайперів, наприклад. Вони просто виходили на полювання. За телефонними перехопленнями, які були від нашої розвідки, ми все це чули. У них заходила група 20—30 спеціалістів, які кілька місяців щодня вбивали наших людей снайперськими пострілами. Тобто для путіна не існує ніякого перемирʼя, ніякої Олімпіади, ніяких авторитетів», — сказав Зеленський.
- 15 квітня Макрон заявив, що домагатиметься припинення вогню між росією та Україною і між Ізраїлем та ХАМАС на час Олімпійських ігор 2024 року. В цьому питанні він сподівається на допомогу міжнародних партнерів, зокрема Китаю.
- У Стародавній Греції на час Олімпійських ігор припинялися всі війни й оголошувалося священне перемирʼя — екехірія. У новітній історії змагань саме війна тричі спиняла їх проведення. Через Першу світову війну не відбулися ігри 1916 року, Друга світова війна завадила Олімпіадам 1940 та 1944 років.
- Радянський Союз не зупиняв війну в Афганістані під час Олімпіади у Москві у 1980, а росія у 2008 році під час ігор у Пекіні напала на Грузію.