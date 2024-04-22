Ексрозвідник Роман Червінський знайшовся в СІЗО, йому продовжили тримання під вартою

Новини

Суспільне

Колишньому розвіднику Роману Червінському, про зникнення якого після засідання суду 19 квітня повідомляли його захисники, продовжили запобіжний захід і продовжують тримати під вартою до 24 травня — до наступного судового засідання. При цьому захист Червінського наполягає, що це відбулося незаконно.

Про це «Бабелю» повідомив адвокат Червінського Костянтин Глоба.

Він зазначив, що суд ухвалював рішення без участі адвокатів, а також послався на ч. 5 статті 615 КПК, яка дозволяє автоматично продовжити запобіжний захід у випадку, коли неможливо провести підготовче засідання в умовах воєнного стану.

Глоба наполягає, що суд послався на цю норму незаконно, бо підготовче засідання у Кіровоградському райсуді, почалося з 12 квітня і «тривало весь минулий тиждень». «Ми, як адвокати прибували на кожне судове засідання», — зазначив Глоба. Саме тому, за його словами, аргумент про неможливість проведення підготовчого засідання не витримує критики.

Глоба розповів, що 19 квітня суд перервав засідання через повітряну тривогу, яка тривала до 17:34 і повернувся о 18:12, але за кілька хвилин вийшов із зали знову. О 18:14 у Кіровоградській області знову була тривога.

Зазвичай під час тривог, каже Глоба, суд ішов або до своїх кімнат, або в бомбосховище. В будівлі суду бомбосховища немає, адвокати зазвичай шукали його в місті. Глоба пояснює, що секретар судового засідання іноді повідомляв, що через 10 хвилин після закінчення тривоги судове засідання відновиться. «Але того разу секретар такого не казав. Крім того, захисту потрібно більше часу на те, щоб дістатися до суду з бомбосховища», — каже Глоба. Він додає, що офіційно про місце і час перенесення засідання їм не повідомили.

Після закінчення тривоги адвокати прибули до суду, але охорона не пустила їх у приміщення суду. «Після тривоги ми прибули до суду, електронним шляхом подали заяви з проханням продовжити розгляд справи, це зафіксовано на відео, але суд зачинився і нас всередину не пустили», — повідомив Глоба і додав, що захист викликав слідчо-оперативну групу, яку також півтори години не пускали до суду.

«Таким чином суд прийняв рішення без присутності захисту. Потерпілих також не було під час продовження запобіжного заходу. Тобто запобіжний захід продовжували не в рамках судового засідання, а за межами судового процесу. Навіть Червінський не був присутній при цьому, але був десь на території суду», — заявив Глоба і додав, що рішення винесли орієнтовно о 22:00—23:00 годині.

Також Глоба опублікував у Facebook ухвалу суду, яку вважає незаконною.