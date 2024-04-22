Німецька компанія Knauf йде з російського ринку після розслідування про участь у відбудові Маріуполя

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Німецький виробник будівельних матеріалів Knauf йде з російського ринку. Раніше компанію викрили в участі у відбудові окупованого Маріуполя.

Про це повідомляє видання Merkur з посиланням на пресреліз Knauf.

У компанії заявили, що відмовилися від бізнесу в росії на тлі «поточних подій у світі». Перехід компанії під місцеве управління дасть змогу «в майбутньому зберегти робочі місця для більш ніж 4 000 співробітників», як зазначають у Knauf.

Бізнес компанії передадуть місцевому менеджменту, але це ще має погодити російська влада. Knauf вела бізнес у росії понад 30 років і не називає точної причини виходу з російського ринку.

Компанія Knauf є однією з найбільших німецьких компаній у росії. У 2022 році її оборот перевищив €15 мільярдів. Зараз Knauf володіє заводами в Краснодарському краї, Астраханській, Нижегородській, Тульській, Челябінській та інших областях. На підприємствах Knauf випускають гіпсові та цементні будівельні суміші, металопрофілі, гіпсокартонні листи, мінераловатні утеплювачі тощо. Також у компанії є гірничодобувні активи.