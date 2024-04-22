Марʼяна Безугла заявила, що залишиться у фракції «Слуга народу»

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Стас Козлюк / «Бабель»

Народна депутатка Марʼяна Безугла заявила, що вирішила залишитись у складі парламентської фракції «Слуга народу».

«Вирішила залишитися у фракції [«Слуга народу»], щоб не підводити президента у важкі часи. Можна було б скандалити, вимагати, щоб одну саме мене відпустили, але навіщо? Якщо просять не хитати і так складну ситуацію», — заявила Безугла.

Вона додала, що їй «далеко не все подобається», однак вона спробує покращити те, що в її силах. Вона наголосила, що не повертатиметься до партії «Слуга народу».

Що передувало

Про намір вийти з партії та фракції «Слуга народу» Марʼяна Безугла заявила ще 11 січня 2024 року. Тоді вона зазначила, що «слабка фракція та партія у війну їй не потрібні».

Це трапилось на тлі скандалу, повʼязаного з дописами Безуглої у Facebook, які стосувалися колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного (нардепка, зокрема, писала, що Залужний не надав плану війни на 2024 рік, тому військове керівництво України «має піти»). Безуглу також хотіли відкликати з посади заступника голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

6 лютого Безугла заявила, що її виключили з партії «Слуга народу» — заяву на вихід задовольнила голова партії Олена Шуляк. При цьому станом на кінець березня президія Верховної Ради так і не отримала заяви депутатки про вихід із фракції «Слуга народу», повідомив нардеп Ярослав Железняк. Сама Безугла стверджувала, що її «формально не відпускають».