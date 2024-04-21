Politico: США планують відправити до України нових радників для контролю над зброєю
- Автор:
- Софія Телішевська
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Alex Wong / Staff
США розглядають можливість відправлення до України кількох додаткових військових радників для небойової ролі. Вони працюватимуть при посольстві Вашингтону в Києві, заявив речник Пентагону Пет Райдер.
Politico пише, що радники консультуватимуть українських військових та наглядатимуть за американською зброєю, яку Штати передають Україні.
«Протягом цього конфлікту Міністерство оборони переглядало і коригувало нашу присутність в Україні відповідно до змін у ситуації з безпекою. Наразі ми розглядаємо можливість направлення кількох додаткових радників для посилення Офісу оборонного співробітництва при посольстві», — сказав Райдер.
Також він зазначив, що «персонал підпадає під ті ж обмеження на поїздки, що і всі співробітники посольства».
Райдер відмовився обговорювати конкретну кількість персоналу з міркувань безпеки, проте двоє американських чиновників сказали Politico, що їх буде близько 60.
Як стверджують джерела видання, додатковий контингент підтримуватиме логістику і наглядатиме за озброєнням, яке США надсилають в Україну.
«Ці радники допомагатимуть українським військовим з технічним обслуговуванням озброєнь. Також вони підтримуватимуть невеликий контингент посольства США в Києві та координуватимуть нові поставки зброї, після схвалення законопроєкту щодо фінансової та військової підтримки України на суму в понад 60 млрд доларів», — говориться у матеріалі.
За інформацією джерел видання, кілька військовослужбовців США вже прибули на короткі ротації до посольства в Києві. Ці співробітники допомагають здійснювати нагляд і забезпечувати безпеку посольства.
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