Вбивство поліцейського на Вінниччині: прокуратура перевіряє причетність військовослужбовців

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Facebook / Національна поліція України

Прокуратура перевіряє причетність двох військовослужбовців до нападу на поліцейських на Вінниччині.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

За фактом нападу на поліцейських відкрили провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України — посягання на життя працівника правоохоронного органу. Санкція статті передбачає від 9 років увʼязнення до довічного.

Правоохоронці вже провели огляд місця події, вилучили речові докази.

У мережі раніше зʼявилась інформація про ймовірну належність нападників до 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. В самій бригаді це заперечують.

У місцеві Telegram-канали вже потрапило ймовірне відео з бодікамери патрульного. На ньому видно, що двоє підозрюваних у одягу мілітарі. Напад був несподіваним і раптовим, жодних конфліктів перед цим не було.

Оновлено: О 14:41 в Сухопутних військах ЗСУ заявили, що на відео з бодікамери патрульного, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї з їхніх військових частин.

Командування Сухопутних військ пообіцяло сприяти у всебічному та неупередженому розслідуванні вбивства поліцейського.