ВАКС звільнив від відповідальності двох фігурантів справи «Роттердам+» — закінчилися терміни давності

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Вищий антикорупційний суд звільнив від кримінальної відповідальності за службову недбалість колишніх членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Бориса Циганенка та Юрія Голляка.

Про це повідомила антикорупційна організація Transparency International Ukraine.

Крім цього, не розглядатимуть тепер і цивільні позови про відшкодування збитків.

Причина в тому, що спливли строки давності. Сторона захисту вважає, що кримінальне правопорушення було закінчено ще 2016 року — саме тоді, коли члени НКРЕКП голосували за впровадження формули «Роттердам+».

Прокурор не заперечив проти задоволення клопотання, але зауважив, що злочин було завершено вже після голосування.

Справа «Роттердам+»

Формулу «Роттердам+» НКРЕКП почала використовувати з квітня 2016 року. Вона встановлювала тариф для теплових електростанцій на базі середньої ціни вугілля за імпортним паритетом за останній рік. Після цього ціни на електроенергію зросли — тариф в Україні був привʼязаний до вартості вугілля на товарних біржах Нідерландів. У березні 2017 року НАБУ почало розслідувати змову під час впровадження формули «Роттердам+».

За версією слідства в «Роттердам+» заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме — на транспортування вугілля національного виробника до теплових електростанцій з порту в Роттердамі. У результаті кінцеві споживачі протягом 2016—2019 років переплатили понад 39 мільярдів гривень.

У вересні 2022 року завершилося розслідування першого епізоду в справі «Роттердам+» за підозрою щодо шести фігурантів. У січні 2023 року Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування другого епізоду за підозрою щодо 15 людей у справі.

У жовтні 2023 року Вищий антикорупційний суд закрив справу «Роттердам+», але вже в грудні рішення скасували й повернули на розгляд першої інстанції. А в лютому ВАКС обʼєднав обидва епізоди справи в одне провадження.