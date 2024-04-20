У Дніпрі завершили рятувальні роботи після атаки рф. Всього загинуло троє людей
- Автор:
- Оля Березюк
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Telegram / Сергій Лисак
У Дніпрі завершено аварійно-рятувальні роботи після російської атаки 19 квітня. Всього загинули три людини, 24 — постраждали.
Про це повідомила ДСНС.
Підрозділи ДСНС врятували 12 людей. Ще 51 людині надали допомогу психологи служби.
Загалом через російські атаки 19 квітня на Дніпропетровщині загинуло вісім людей — з них дві дитини. Постраждали 34 людини, зокрема одна дитина.
- Україна вночі та вранці 19 квітня зазнала масованої ракетно-дронової атаки. Зокрема, вибухи пролунали в Дніпропетровській (Дніпро, Кривий Ріг, Павлоград, Синельниківський район) і Одеській областях.
- У Дніпрі близько 05:05 пролунали три серії вибухів — окупанти вдарили протикорабельною ракетою Х-22 по житловому будинку.