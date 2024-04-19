У Дніпрі кількість загиблих від ракетного удару зросла до трьох, а в області — до восьми

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У Дніпрі рятувальники під завалами будинку знайшли ще одного загиблого чоловіка — він жив на пʼятому поверсі, а його тіло після ракетного удару опинилось на рівні третього.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Загалом ранкова атака на Дніпропетровську область обірвала життя восьми людей, з них двоє — діти.