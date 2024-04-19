Ракетний удар по Дніпропетровщині: «Укрзалізниця» заявила про 7 поранених залізничників і одну загиблу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Компанія «Укрзалізниця» повідомила, що після ракетно-дронової атаки росіян на місто Дніпро й область поранено сімох залізничників, а чергова по будинку локомотивних бригад загинула.
Пресслужба УЗ повідомила, що загиблу звуть Оксана Стороженко. У неї залишилися двоє синів 17 й 15 років, тому компанія зобовʼязується надати фінансову та соціальну підтримку її дітям.
Загалом для «Укрзалізниці» ранок був важким — росіяни поцілили в будівлі поруч із центральним вокзалом, а також атакували залізничну інфраструктуру в області. Через атаку довелося на годину зупиняти робота вокзалу станції «Дніпро». Затримались у дорозі потяги № 38 Київ — Запоріжжя, № 80 Львів — Дніпро, № 120 Київ — Запоріжжя.
- В ніч на 19 квітня росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Дніпропетровщині. У Дніпрі загинули дві людини, 20 постраждалих. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, інфраструктурні об’єкти на вокзалі. У місті Синельникове загинули 6 мешканців, серед них — двоє дітей. Поранені шість людей. Пошкоджено приватні будинки. У Криворізькому районі постраждали три людини. Пошкоджень зазнав інфраструктурний обʼєкт. У Павлограді пошкоджено підприємство.
- Повітряні сили повідомили, що росіяни запустили 14 ударних безпілотників Shahed і 22 ракети різних типів. ППО збила 29 цілей з 36. Також вперше в історії війни росії проти України збили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який запустив по Дніпропетровщині дві ракети Х-22. ГУР показав атаку розрахунку ППО на російський бомбардувальник. Його збили за такою самою тактикою, що і А-50.