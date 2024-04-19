Ракетний удар по Дніпропетровщині: «Укрзалізниця» заявила про 7 поранених залізничників і одну загиблу

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Компанія «Укрзалізниця» повідомила, що після ракетно-дронової атаки росіян на місто Дніпро й область поранено сімох залізничників, а чергова по будинку локомотивних бригад загинула.

Пресслужба УЗ повідомила, що загиблу звуть Оксана Стороженко. У неї залишилися двоє синів 17 й 15 років, тому компанія зобовʼязується надати фінансову та соціальну підтримку її дітям.

Загалом для «Укрзалізниці» ранок був важким — росіяни поцілили в будівлі поруч із центральним вокзалом, а також атакували залізничну інфраструктуру в області. Через атаку довелося на годину зупиняти робота вокзалу станції «Дніпро». Затримались у дорозі потяги № 38 Київ — Запоріжжя, № 80 Львів — Дніпро, № 120 Київ — Запоріжжя.