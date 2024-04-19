Ізраїль завдав удару по Ірану у відповідь на атаку 14 квітня. Медіа пишуть, що били по авіабазі в Ісфагані

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Ізраїльські війська в ніч на пʼятницю, 19 квітня, завдали удару по обʼєктах на території Ірану. Це була «обмежена» відповідь Ізраїлю на безпрецедентну повітряну атаку Ісламської Республіки 14 квітня.

Ізраїль офіційно про операцію не повідомляє. Усі дані про неї наводять американські, іранські та ізраїльські медіа.

The New York Times пише, що Ізраїль діяв самостійно, США не були залучені до операції. Атакували військову авіабазу поблизу міста Ісфаган. У цьому місті також розташовується один з найбільших нафтопереробних заводів Ірану, а ВВС називає Ісфаган «центром іранської ядерної програми».

За даними The Times of Israel, базу атакували дронами. Ракети, ймовірно, Ізраїль не задіяв. Ступінь пошкоджень наразі невідома, але є дані про ураження цілей.

Іранські держмедіа підтверджують атаку на базу, але значно применшують масштаб, описуючи її як звичайний інцидент. Агентство Tasnim пише, що протиповітряна оборона збила всі цілі.

Ізраїльські журналісти вважають, що такий характер атаки і відсутність офіційної заяви з боку Ізраїлю дадуть можливість режиму в Ірані «зберегти обличчя» і не визнавати болісну відповідь. Це має знизити градус войовничих погроз з боку Тегерану.