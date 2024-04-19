Ізраїль завдав удару по Ірану у відповідь на атаку 14 квітня. Медіа пишуть, що били по авіабазі в Ісфагані
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Getty Images
Ізраїльські війська в ніч на пʼятницю, 19 квітня, завдали удару по обʼєктах на території Ірану. Це була «обмежена» відповідь Ізраїлю на безпрецедентну повітряну атаку Ісламської Республіки 14 квітня.
Ізраїль офіційно про операцію не повідомляє. Усі дані про неї наводять американські, іранські та ізраїльські медіа.
The New York Times пише, що Ізраїль діяв самостійно, США не були залучені до операції. Атакували військову авіабазу поблизу міста Ісфаган. У цьому місті також розташовується один з найбільших нафтопереробних заводів Ірану, а ВВС називає Ісфаган «центром іранської ядерної програми».
За даними The Times of Israel, базу атакували дронами. Ракети, ймовірно, Ізраїль не задіяв. Ступінь пошкоджень наразі невідома, але є дані про ураження цілей.
Іранські держмедіа підтверджують атаку на базу, але значно применшують масштаб, описуючи її як звичайний інцидент. Агентство Tasnim пише, що протиповітряна оборона збила всі цілі.
Ізраїльські журналісти вважають, що такий характер атаки і відсутність офіційної заяви з боку Ізраїлю дадуть можливість режиму в Ірані «зберегти обличчя» і не визнавати болісну відповідь. Це має знизити градус войовничих погроз з боку Тегерану.
- Зранку 1 квітня сталась атака на консульство Ірану в Дамаску. Тоді загинули два іранських генерали й пʼять офіцерів, зокрема й впливовий бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових ісламської революції. Іран звинуватив в атаці Ізраїль.
- Іран помстився 14 квітня — Ізраїль атакували 170 безпілотників, понад 120 балістичних ракет і більше ніж 30 крилатих ракет, проте ЦАХАЛ та його союзникам, США й Британії, вдалося збити 99% із них, причому переважну більшість — над Йорданією та Іраком. Ракети долетіли до авіабази Неватим, де базуються винищувачі F-35. CBS News писав, що американські чиновники вважають цю базу основною ціллю удару. Ізраїль тоді пообіцяв, що буде відповідь.