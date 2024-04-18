МАГАТЕ повідомило про третю за два тижні атаку безпілотника на ЗАЕС

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Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) 18 квітня повідомило про чергову атаку безпілотника на тренувальний центр на майданчику Запорізької АЕС.

В агентстві зазначили, що це третій зареєстрований напад на тренувальний центр за останні два тижні.

«На ЗАЕС повідомили групі МАГАТЕ, яка розміщена на місці, що сьогоднішній безпілотник було нейтралізовано, не повідомляючи додаткових подробиць», — ідеться в повідомленні.

Команда МАГАТЕ почула вибух о 10:35 — у той самий час, коли, за повідомленням ЗАЕС, відбулася спроба атаки безпілотника.

При цьому команді відмовили в доступі до навчального центру, розташованого за периметром майданчика ЗАЕС, щоб оцінити наслідки.

Атака сталась за чотири дні після того, як Генштаб ЗСУ попередив, що росіяни готують чергову провокацію на ЗАЕС, аби звинуватити в цьому Україну.