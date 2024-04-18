МАГАТЕ повідомило про третю за два тижні атаку безпілотника на ЗАЕС
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
-
Getty Images
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) 18 квітня повідомило про чергову атаку безпілотника на тренувальний центр на майданчику Запорізької АЕС.
В агентстві зазначили, що це третій зареєстрований напад на тренувальний центр за останні два тижні.
«На ЗАЕС повідомили групі МАГАТЕ, яка розміщена на місці, що сьогоднішній безпілотник було нейтралізовано, не повідомляючи додаткових подробиць», — ідеться в повідомленні.
Команда МАГАТЕ почула вибух о 10:35 — у той самий час, коли, за повідомленням ЗАЕС, відбулася спроба атаки безпілотника.
При цьому команді відмовили в доступі до навчального центру, розташованого за периметром майданчика ЗАЕС, щоб оцінити наслідки.
Атака сталась за чотири дні після того, як Генштаб ЗСУ попередив, що росіяни готують чергову провокацію на ЗАЕС, аби звинуватити в цьому Україну.
- ЗАЕС опинилася під окупацією російських військових на початку березня 2022 року і відтоді працює під їхнім контролем. Станцію кілька разів повністю відʼєднували від енергомережі. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Президент Володимир Зеленський наголошує, що поки на ЗАЕС перебувають російські солдати, «світ залишається на межі ядерної катастрофи».
- 7 березня 2024 року рада керівників МАГАТЕ ухвалила резолюцію, яка закликає росію негайно повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС.
- 7 квітня у МАГАТЕ заявили, що окуповану Запорізьку АЕС атакували кілька дронів, і зазначили, що один безпілотник був націлений на обʼєкт спостереження і звʼязку, а уламки інших знайшли поряд із пошкодженим військовим транспортним засобом російських окупантів. 9 квітня в МАГАТЕ заявили про ще одну атаку.