У Хорватії на парламентських виборах виграє партія проукраїнського премʼєра
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Партія Хорватський демократичний союз (HDZ) проукраїнського премʼєр-міністра Андрея Пленковича лідирує на парламентських виборах у Хорватії і фактично перемагає.
Дані державної виборчої комісії країни свідчать про те, що станом на ранок 18 квітня підраховано 99,7% голосів.
Як пише HRT, урядова HDZ отримує 61 місце у парламенті з 151. Це на пʼять місць менше, ніж на попередніх виборах у 2020 році.
Коаліція на чолі з опозиційною Соціал-демократичною партією, чиїм неформальним лідером є проросійський президент Зоран Міланович, посіла друге місце з 42 мандатами.
Праві популісти з «Вітчизняного руху» взяли 14 місць. Аналітики вважають, що партія відіграє значну роль у формуванні нового уряду.
Консерватори з партії «Міст» матимуть 11 місць, лівий зелений рух Možemo! 10 мандатів, IDS три мандати, «Незалежна платформа Північ» два мандати і один у партії «Фокус».
- В березні 2024 року Конституційний суд Хорватії заборонив проросійському президенту Зорану Мілановичу балотуватися на посаду премʼєр-міністра до закінчення терміну його президентства в лютому 2025 року.