За ніч ППО збила всі 13 Shahed, які росія запустила по Україні

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Уночі Сили ППО знищили всі 13 безпілотників Shahed, якими росія атакувала Україну. Їх збили в Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни цілили в обʼєкти критичної інфраструктури на Прикарпатті. Через падіння уламків дронів спалахнули пожежі, однак люди не постраждали.

На Дніпропетровщині один безпілотник збили над Криворізьким районом. Водночас голова ОВА Сергій Лисак додає, що ще чотири російські дрони поцілили по Нікопольщині — одному з сіл Мирівської громади. Там пошкоджені два приватні будинки і авто, люди не постраждали.