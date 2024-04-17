В Уельсі стався вибух на заводі виробника боєприпасів та артилерії BAE Systems

Новини

В Уельсі у графстві Монмутшир у селі Гласкоуд стався вибух на заводі найбільшого британського виробника зброї BAE Systems, який спеціалізується на артилерії та боєприпасах до неї.

Про вибух пишуть ВВС і The Telegraph.

За повідомленням пожежно-рятувальної служби Південного Уельсу, вибух в одному з приміщень заводу зафіксували о 10:49 за британським часом. Постраждалих і поранених немає, проте поліція швидко оточила район, а на заводі ввели в дію протоколи надзвичайних ситуацій.

Причини вибуху поки що невідомі. На місце викликали Управління охорони здоровʼя та безпеки. У BAE Systems заявили, що ризику для місцевого населення немає.

Wales News Service

Wales News Service