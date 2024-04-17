Мінкультури позбавило колишню Арку дружби народів у Києві статусу памʼятки історії. Тепер її можна демонтувати

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Jetfighter2015 / Wikipedia

Міністерство культури України визнало колишню Арку дружби народів у Києві такою, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих памʼяток України. Монумент втратив статус памʼятки історії і тепер його можна демонтувати.

Про це повідомило Мінкультури.

Арку дружби народів у Києві створили до 60-річного ювілею утворення СРСР і урочисто відкрили напередодні 65-ї річниці жовтневого перевороту 1917 року. Експертна комісія Українського інституту національної памʼяті вважає, що Арка належить до символіки російської імперської політики та підлягає цілковитому демонтажу. Попри перейменування на Арку Свободи українського народу монумент репрезентує виключно радянські конотації.

Jetfighter2015 / Wikipedia

Крім того, комісія наголошує, що втілений у монументі міф про «воззʼєднання» двох нібито братніх народів не відповідає історичним реаліям. А в умовах широкомасштабного вторгнення рф в Україну цей міф активно використовується для обґрунтування «законності» путінських територіальних претензій.

«У суспільній свідомості киян монумент ототожнюється з радянським режимом, не випадково мешканці столиці називають його «ярмом». Позбавляючись монументального «ярма», ми звільняємось від залишків радянської диктатури та російського імперського впливу», — зазначив виконувач обовʼязків міністра культури Ростислав Карандєєв.