Парламент Грузії проголосував у першому читанні за спірний законопроєкт про «іноагентів»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Парламент Грузії затвердив у першому читанні спірний закон про «іноагентів», він же законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу».
Про це повідомляє «Ехо Кавказу». Документ підтримали 83 депутати, проти не голосував ніхто.
Критики вважають законопроєкт аналогом російського, прийнятого у 2012 році. Влада Грузії і правляча партія «Грузинська мрія», яка винесла документ на розгляд, кажуть, що нічого спільного з російським законом представлений законопроєк не має.
Законопроєкт визнає, що організаціями, які працюють на «інтереси іноземної сили», є непідприємницькі (некомерційні) юридичні особи, мовники і власники медіа, джерелом понад 20% від загального прибутку яких протягом календарного року є «іноземна сила».
Такі медіа та організації зобовʼязані самі звернутися до Національного агентства публічного реєстру із заявою про реєстрацію їх як «іноагентів». Відмова від реєстрації або неподання фінансової декларації у встановлені терміни — штраф у розмірі 25 000 ларі (371 300 грн).
Одним із спірних положень законопроєкту є стаття, згідно з якою Мінʼюст Грузії може провести моніторинг, аби виявити «іноагентів» чи порушення вимог закону, проте підставою для такого моніторингу може стати звичайний письмовий донос.
- Усі міжнародні партнери Грузії закликають Тбілісі відмовитись від затвердження законопроєкту про «іноагентів». Голова Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Теодорос Руссопулос 16 квітня звернувся до Венеціанської комісії з проханням терміново надати висновок щодо цього законопроєкту.
- Законопроєкт про «іноземних агентів» був зареєстрований у парламенті правлячою партією «Грузинська мрія» 8 квітня 2024 року. Це друга спроба ухвалити закон — рік тому голосування скасували на тлі масштабних протестів і сутичок.
- Це голосування також супроводжується протестами. Затримання біля парламенту почалися 15 квітня, а 16 квітня були сутички з силовиками.