Парламент Грузії проголосував у першому читанні за спірний законопроєкт про «іноагентів»

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Парламент Грузії затвердив у першому читанні спірний закон про «іноагентів», він же законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу».

Про це повідомляє «Ехо Кавказу». Документ підтримали 83 депутати, проти не голосував ніхто.

Критики вважають законопроєкт аналогом російського, прийнятого у 2012 році. Влада Грузії і правляча партія «Грузинська мрія», яка винесла документ на розгляд, кажуть, що нічого спільного з російським законом представлений законопроєк не має.

Законопроєкт визнає, що організаціями, які працюють на «інтереси іноземної сили», є непідприємницькі (некомерційні) юридичні особи, мовники і власники медіа, джерелом понад 20% від загального прибутку яких протягом календарного року є «іноземна сила».

Такі медіа та організації зобовʼязані самі звернутися до Національного агентства публічного реєстру із заявою про реєстрацію їх як «іноагентів». Відмова від реєстрації або неподання фінансової декларації у встановлені терміни — штраф у розмірі 25 000 ларі (371 300 грн).

Одним із спірних положень законопроєкту є стаття, згідно з якою Мінʼюст Грузії може провести моніторинг, аби виявити «іноагентів» чи порушення вимог закону, проте підставою для такого моніторингу може стати звичайний письмовий донос.