ПАРЄ підтримала вступ Косова до Ради Європи. Остаточне рішення за Комітетом міністрів РЄ

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Flickr / Troels Peter Roland dk

Парламентська асамблея Ради Європи підтримала вступ до організації частково визнаного Косова, про що повідомив премʼєр-міністр Республіки.

За вступ Косова до Ради Європи проголосував 131 депутат, проти — 29, ще 11 утрималися. Зал зустрів рішення оплесками. Частково визнане Косово наблизилось до «прориву блокади» щодо свого членства в міжнародних організаціях.

Процедура прийняття до організації ще не завершена. Фінальне рішення має ухвалити Комітет міністрів Ради Європи двома третинами голосів. Очікується, що Комітет прийматиме рішення вже в середині травня. Вступ до організації для Косова стане надважливим кроком для міжнародного визнання.