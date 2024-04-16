У Молдові визначили дату президентських виборів і референдуму щодо вступу до ЄС

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Dursun Aydemir / Anadolu Agency via Getty Images

У Молдові визначили дату виборів президента та проведення референдуму щодо вступу до Європейського Союзу. Це відбудеться 20 жовтня.

Про це пише Bloomberg.

Конституційний суд Кишинева 16 квітня ухвалив рішення, яке вносить поправки до конституції і визначає європейську інтеграцію як стратегічну мету, що стало останнім політичним кроком до референдуму.

Обидва голосування, як на виборах, так і на референдумі, важливі для Молдови, оскільки росія намагається повернути країну у сферу свого впливу.

Нинішня президент Майя Санду прагне обратися на другий термін, щоб продовжити євроінтеграцію країни. Молдовська влада готується, що референдум щодо ЄС стане обʼєктом гібридних атак з боку росії, щоб відбити у населення бажання брати участь у ньому.