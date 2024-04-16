У Чумацькому Шляху знайшли наймасивнішу зоряну чорну діру — вона в 33 рази більша за Сонце

Новини

ESO/L. Calçada

Астрономи знайшли наймасивнішу зоряну чорну діру Gaia BH3 в Чумацькому Шляху. Вона розташована усього за 2 000 світлових років від Землі в сузірʼї Орла і вона приблизно в 33 рази більша за Сонце.

Про це пише журнал Astronomy and Astrophysics.

Випадкове відкриття настільки важливе, що вчені оприлюднили деталі про цю чорну діру раніше, ніж планували, щоб дати можливість іншим астрономам якнайшвидше провести спостереження.

«Це повна несподіванка. Це наймасивніша чорна діра зоряного походження в нашій галактиці та друга найближча з усіх виявлених», — сказав астроном з Паризької обсерваторії Паскуале Пануццо.

Ілюстративне зображення орбіти зірки і чорної діри навколо їхнього спільного центру мас. ESO/L. Calçada

Зоряні чорні діри утворюються, коли масивні зірки вибухають наприкінці свого існування. У Чумацькому Шляху таких дір десятки, більшість з них важать приблизно в 10 разів більше за Сонце. Найближча до нас — чорна діра Gaia BH1, яку три роки тому виявили в сузірʼї Єдинорога. До неї усього 1 500 світлових років.

Зоряні чорні діри набагато менші за масою порівняно з надмасивними чорними дірами, які можуть бути в мільйони разів більші за масу Сонця. Тобто, хоч Gaia BH3 і найбільша зоряна чорна діра в нашій галактиці, вона все ж набагато менша за надмасивну чорну діру Стрілець А в центрі Чумацького Шляху.

Чорну діру Gaia BH3 відкрили після того, як астрономи проаналізували дані місії Gaia Європейського космічного агентства і помітили дивний коливальний рух у зірки, розташованої в сузірʼї Орла. Виявляється, це коливання спричинила зірка, що обертається навколо чорної діри — саме Gaia BH3.

Щоб підтвердити відкриття Gaia BH3, знадобилася команда з понад 300 учених з усіх континентів. На допомогу спостереженням телескопів наземних обсерваторій прийшли спектрографи, що працюють за межами видимого діапазону. Так вдалося отримати необхідні дані, щоб відносно точно визначити масу BH3.

Більшість інших зоряних чорних дір у нашій галактиці не перевищують масу нашого Сонця в 10 разів, що робить Gaia BH3 рідкісною знахідкою. Про цю чорну діру та її зірку збирають дані, але повністю їх опублікують лише в 2025 році.