Російські війська обстріляли три райони Харківщини. Є загибла й поранені

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Російські окупанти завдали ударів з авіації, артилерії, мінометів по Харківщині. Одна людина загинула, дві поранені.

Про це повідомила Національна поліція.

За минулу добу російське військо обстріляло населені пункти Харківського, Чугуївського та Купʼянського районів.

У селі Мала Вовча росіяни скинули дрон з вибухівкою — загинула 58-річна жінка.

По селу Слатине окупанти запустили керовані авіабомби і пошкодили будівлю приватного підприємства, житловий будинок. Поранення дістала 51-річна цивільна жінка.

У селі Мартове під час риболовлі на невідомому вибуховому пристрої підірвався чоловік. Його доправили в лікарню.