Генштаб ЗСУ: Росіяни готують чергову провокацію на ЗАЕС, щоб звинуватити Україну
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images
За даними української розвідки, росіяни планують чергову провокацію «під чужим прапором» на окупованій Запорізькій атомній електростанції.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Лише за останні тижні росія вже кілька разів намагалась перекласти на Україну відповідальність за використання безпілотників для атак на обʼєкти ЗАЕС. Так рф намагається шантажувати Україну та усю міжнародну спільноту ризиком катастрофи на станції.
«Лише повернення ЗАЕС під контроль України здатне відновити реальну безпеку станції. Допоки російські терористи знаходяться на ЗАЕС, тримають там свою бойову техніку та мають можливість проводити свої операції, безпека станції не може бути гарантована», — наголосили в Генштабі.
- ЗАЕС опинилася під окупацією російських військових на початку березня 2022 року і відтоді працює під їхнім контролем. Станцію кілька разів повністю відʼєднували від енергомережі. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Президент Володимир Зеленський наголошує, що поки на ЗАЕС перебувають російські солдати, «світ залишається на межі радіаційної катастрофи».
- 7 березня 2024 року рада керівників МАГАТЕ ухвалила резолюцію, яка закликає росію негайно повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС.
- 7 квітня у МАГАТЕ заявили, що окуповану Запорізьку АЕС атакували кілька дронів, і зазначили, що один безпілотник був націлений на обʼєкт спостереження та звʼязку, а уламки інших знайшли поряд із пошкодженим військовим транспортним засобом російських окупантів.