Суд відправив у СІЗО голову і секретаря громади на Дніпропетровщині. Вони хотіли нажитися на переселенцях
- Автор:
- Софія Телішевська
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Кіровський районний суд міста Дніпра обрав запобіжний захід посадовцям міської ради, яких ДБР затримало на одержанні хабаря $30 тисяч. Про це повідомила пресслужба ДБР.
Джерела «Бабеля» у правоохоронних органах повідомили, що затримані — це мер міста Новомосковськ Сергій Рєзнік та секретар міськради цього ж міста Володимир Арутюнов.
Суд відправив їх під варту з можливістю внесення застави по 3 мільйони гривень кожному.
9 квітня працівники ДБР затримали фігурантів за вимагання хабаря у підприємця, який хотів побудувати гуртожиток для переселенців. За ці гроші вони обіцяли винести питання на голосування сесії та надалі сприяти у вирішенні інших організаційних питань.