Держпідприємство «Антонов» перетворили на акціонерне товариство. Що це означає

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Гонтар Володимир / УНІАН

​​Відсьогодні, 12 квітня, державне підприємство «Антонов» буде акціонерним товариством.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Там зазначили, що зміни не впливають на форму державної власності — 100% акцій АТ «Антонов» є власністю держави.

У компанії зазначили, що це рішення відкриває нові можливості для розвитку і корпоративного управління, впровадження нових технологій та сучасних стандартів.

«Перехід до корпоративної структури забезпечить більш гнучкий та ефективний підхід у всіх робочих процесах та управлінні ресурсами», — додали у пресслужбі.

Виконувач обовʼязків гендиректора підприємства Євген Гаврилов підкреслив, що перехід до статусу акціонерного товариства забезпечить нові можливості, аби залучати інвестиції, розширювати партнерства й оптимізувати управлінські процеси.