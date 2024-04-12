Держпідприємство «Антонов» перетворили на акціонерне товариство. Що це означає
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
-
Гонтар Володимир / УНІАН
Відсьогодні, 12 квітня, державне підприємство «Антонов» буде акціонерним товариством.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Там зазначили, що зміни не впливають на форму державної власності — 100% акцій АТ «Антонов» є власністю держави.
У компанії зазначили, що це рішення відкриває нові можливості для розвитку і корпоративного управління, впровадження нових технологій та сучасних стандартів.
«Перехід до корпоративної структури забезпечить більш гнучкий та ефективний підхід у всіх робочих процесах та управлінні ресурсами», — додали у пресслужбі.
Виконувач обовʼязків гендиректора підприємства Євген Гаврилов підкреслив, що перехід до статусу акціонерного товариства забезпечить нові можливості, аби залучати інвестиції, розширювати партнерства й оптимізувати управлінські процеси.
- «Антонов» став сьомим підприємством «Укроборонпрому», корпоратизованим з початку 2024 року, і другим акціонерним товариством, яке було утворено з підприємств АТ «Українська оборонна промисловість» після початку реалізації реформи державної оборонки.
- У жовтні 2021 року набув чинності закон про реформу «Укроборонпрому», який заклав правові механізми реформування підприємств галузі. Це запустило реорганізацію підприємств «Укроборонпрому» і самого концерну.
- Реформа передбачає кардинально нову трирівневу структуру управління, де державні унітарні та казенні оборонні підприємства концерну перетворюються на господарські товариства (третій, найнижчий рівень). Ці товариства будуть згруповані в галузеві науково-виробничі обʼєднання (ГНВО) за основною номенклатурою виробництва (другий, середній рівень): авіавоєнремонт, броньовані машини, ракетні системи, радарні системи, суднобудування, спецекспорт. Усі ГНВО будуть підпорядковані корпоративному центру, роль якого виконуватиме акціонерне товариство (перший, найвищий рівень). АТ підпорядковуватиметься єдиному акціонеру — Кабінету міністрів.
- У березні 2023 року концерн «Укоборонпром» перетворили на акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість».