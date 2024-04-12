«Центренерго»: Зруйновану Трипільську ТЕС можна відновити, але без достатньої ППО — це марна справа

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Зруйнована Трипільська теплоелектростанція, що стоїть в місті Українка (Київщина), підлягає відновленню. Проте через постійну загрозу ракетних і дронових атак росії та за відсутності достатнього захисту системами протиповітряної оборони — це марна справа.

Про це в ефірі української служби «Голосу Америки» заявив голова наглядової ради енергокомпанії «Центренерго» Андрій Гота.

Він розповів, що частину балістичних надзвукових ракет, що летіти в напрямку станції 11 квітня, вдалося збити, але через брак ракет для українських систем ППО, частина російських ракет все ж досягли цілі й знищили ТЕС. Тому, каже Гота, для стійкості української енергетики передусім важливо забезпечити протиповітряну оборону.

«Будь-що підлягає відновленню, минулого літа мали схожу картину, коли ці блоки були не відремонтовані й на деяких станціях не працювали зовсім. Тобто відновити ми можемо все. У нас дуже добрий колектив, дуже вмотивований колектив для відновлення», — сказав Гота.

Він додав, що міжнародні партнери пообіцяли надати допомогу у відновленні, зокрема дати обладнання для станції. Проте головне питання — ППО.

За прогнозом Готи, з огляду на погоду, споживачі зараз не відчують значних перебоїв зі світлом, однак відключення можуть початись ближче до літа. «Навіть уявити складно, що буде взимку, тому що зима — найскладніший період», — підсумував Гота.