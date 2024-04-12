Католицька церква Португалії виплатить компенсацію жертвам сексуального насильства з боку духовенства

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У Португалії Католицька церква вирішила виплачувати фінансову компенсацію жертвам сексуального насильства з боку церковників. Суму виплати встановлюватимуть у кожному конкретному випадку.

Про це пише Reuters.

Минулорічний звіт португальської комісії показав, що щонайменше 4 815 дітей зазнали сексуального насильства з боку священнослужителів, переважно священників, протягом останніх 70 років.

Автори звіту вважають його «верхівкою айсберга» і додають, що понад сотня підозрюваних у сексуальному насильстві над дітьми священників досі залишаються в Церкві.

Тому Католицька церква пропонує постраждалим від сексуального насильства самостійно подавати запити на компенсацію. Спеціальний комітет визначить суму, яку виплатять. Критерії для визначення суми досі опрацьовують, комітет братиме до уваги «серйозність справ».

Співзасновник асоціації жертв насильства в церкві Coracao Silenciad Антоніо Гроссо вважає, що компенсація має бути однакова для всіх.

«Я не знаю, яку вимірювальну стрічку вони використовуватимуть, щоб оцінити страждання людей, людей, яким доведеться знову розповідати свої історії, щоб побачити, чи заслуговують вони більше або менше центів», — заявив він.

Також Гроссо наголосив, що Церква має сама звертатися безпосередньо до жертв, а не чекати, поки вони подадуть запит на компенсації.

Резонансний матеріал Boston Globe

Криза церковного насильства набула міжнародного резонансу в 2002 році, коли газета Boston Globe оприлюднила інформацію про те, що священники десятиліттями чинили сексуальне насильство над дітьми, а лідери церкви приховували це.

Пізніше в США та Європі, у Чилі й Австралії повідомили про широкомасштабне жорстоке поводження з дітьми, що підірвало моральний авторитет церкви, яка налічує 1,3 мільярда вірян.

У 2021 році незалежна комісія у Франції дійшла висновку, що з 1950 року 216 тисяч дітей, переважно хлопчиків, зазнали сексуального насильства з боку священнослужителів.

У Німеччині дослідження виявило 3 677 випадків жорстокого поводження між 1946 і 2014 роками, а в Ірландії понад 14 500 людей постраждали в дитячих установах, якими керує Католицька церква — потерпілі тоді отримали державну компенсацію.