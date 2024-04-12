Сили ППО збили 16 ударних дронів за ніч. Росіяни цілилися по енергетиці
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- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
У ніч на 12 квітня російські окупанти атакували Україну 17 ударними БпЛА Shahed з мису Чауда в окупованому Криму та керованою авіаційною ракетою Х-59 з окупованої території Донеччини.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Авіація Повітряних сил і мобільні вогневі групи Сил оборони України збили 16 ударних дронів у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей.
У Силах оборони півдня уточнили, що під ударом була енергетична інфраструктура різних регіонів України. На Дніпропетровщині оборонці збили чотири дрони, а на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині — по одному.
Через падіння уламків збитого безпілотника на Криворіжжі на обʼєкті енергетики спалахнула пожежа. Її продовжують гасити.
- Минулої ночі росіяни масовано атакували Україну ракетами й дронами. Цілилися в енергетичну інфраструктуру. Сили ППО збили 57 повітряних цілей із 82 — серед них 18 ракет і 39 безпілотників. Окупанти повністю знищили найпотужнішу на Київщині Трипільську ТЕС, а «Центренерго» втратило 100% генерації внаслідок атак на енергетичну інфраструктуру.