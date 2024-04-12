Сили ППО збили 16 ударних дронів за ніч. Росіяни цілилися по енергетиці

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У ніч на 12 квітня російські окупанти атакували Україну 17 ударними БпЛА Shahed з мису Чауда в окупованому Криму та керованою авіаційною ракетою Х-59 з окупованої території Донеччини.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Авіація Повітряних сил і мобільні вогневі групи Сил оборони України збили 16 ударних дронів у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук / Telegram

У Силах оборони півдня уточнили, що під ударом була енергетична інфраструктура різних регіонів України. На Дніпропетровщині оборонці збили чотири дрони, а на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині — по одному.

Через падіння уламків збитого безпілотника на Криворіжжі на обʼєкті енергетики спалахнула пожежа. Її продовжують гасити.