Українські пілоти в Данії та США вже тренуються на F-16 збивати крилаті ракети й Shahed

Новини

Getty Images / «Бабель»

Українські пілоти винищувачів F-16, які навчаються в Данії та США, вже на завершальних етапах підготовки. Вони відпрацьовують збиття крилатих ракет і дронів-камікадзе Shahed.

Про це на брифінгу в медіацентрі Укрінформу розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Наразі підготовку проходять кілька груп пілотів. Вони на різних етапах навчань. Ті, що на фінальному етапі, у Данії та США відпрацьовують завдання, які перед ними стоятимуть в Україні. Терміни завершення підготовки й передачі винищувачів офіційно поки що не розголошують.

Щодо решти груп пілотів, то частина з них зараз проходить курси англійської у Великій Британії, одна група у Франції освоює системи управління винищувачів.