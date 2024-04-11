Росіяни вдарили по енергетичних обʼєктах у пʼяти областях

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Reuters / «Бабель»

Росіяни вчергове вдарили по обʼєктах енергетичної інфраструктури України. Ворожі ракети й дрони пошкодили підстанції «Укренерго» й обʼєкти генерації в Одеській, Запорізькій, Львівській, Харківській та Київській областях.

Про це повідомили в «Укренерго».

По яких саме обʼєктам била армія рф — компанія не зазначає.

На Харківщині з 06:31 ввели графіки аварійних відключень. Водночас, в інших регіонах обмеження не затосовували.

У ДТЕК також повідомили, що внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу постраждали дві теплоелектростанції ДТЕК. Попередньо, без постраждалих.

У компанії зазначили, що удари серйозно пошкодили обладнання підприємств. Після завершення атаки енергетики одразу приступили до ліквідації наслідків і відновлення роботи обладнання. Компанія синхронізує свої дії з «Укренерго», додали в ДТЕК.

У ніч проти 11 квітня росіяни масовано атакували Україну ракетами й дронами. Цілилися в енергетичну інфраструктуру. Сили ППО збили 57 повітряних цілей із 82 — серед них 18 ракет і 39 безпілотників.

Атаки на українську енергетику

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові стався блекаут. Окупанти запустили по Україні понад 60 безпілотників і майже 90 ракет різних типів. Серед іншого окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

У ніч на 29 березня росія завдала масштабного ракетного авіаудару по обʼєктах паливно-енергетичного сектора України. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворог застосував 99 ракет і дронів. Тоді пошкодило енергоінфраструктуру в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській та Чернівецькій областях. Цілями окупантів також були Канівська і Дністровська гідроелектростанції, що розташовані в Черкаській і Чернівецькій областях.