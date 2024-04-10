Демобілізацію прибрали із законопроєкту про мобілізацію. Її регламентують окремо
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Доопрацьований законопроєкт про мобілізацію сьогодні внесуть на розгляд парламенту в другому читанні. Імовірно, його ухвалення займе не один робочий день, оскільки нардепи слухатимуть авторів, які вносили корективи, й ухвалюватимуть остаточне рішення про те, які правки відхилити, а які залишити. На Комітеті нардепи опрацювали 4 195 правок.
Членкиня профільного комітету Ірина Фріз заявила, що з документу прибрали положення про демобілізацію через 36 місяців служби та про ротацію військовослужбовців.
Це ініціатива головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського — він просить унормувати підстави для звільнення з військової служби, а також ввести на законодавчому рівні ротацію окремим законопроєктом.
- У рамках першого читання законопроєкт визначав чіткий термін служби на період воєнного стану — 36 місяців безперервної служби. Звільнення таких військовослужбовців визначатиметься строками відповідно до рішення Ставки верховного головнокомандувача.